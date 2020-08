L'un est attaquant, l'autre est entraîneur adjoint.

Les frères Tambour s’étaient déjà retrouvés sur les terrains. C’était il y a une décennie du côté de Ath lorsque les Géants évoluaient dans l’ex-D3. Malgré les 3 ans qui les séparent, Julien se retrouvait en concurrence avec Quentin, son cadet, en défense centrale.

"C’était la première fois que l’on se retrouvait dans la même équipe. L’entraîneur nous mettait en concurrence. C’était bizarre mais c’était surtout une situation ennuyante pour nos parents", résume l’aîné.

Tout finit par s’arranger et les frères évolueront même côte à côte, Julien prenant la place de back droit. "On n’hésitait pas à se dire les choses quand l’un de nous faisait une erreur de placement. C’est plus facile d’élever la voix quand c’est ton frère", sourit Quentin.

Leurs chemins prendront ensuite des tournures différentes. Pendant que Quentin arpentait les pelouses de plusieurs clubs comme Templeuve, le Racing Waregem ou Tournai, Julien se fit trahir par son corps et le latéral préféra stopper les frais à 29 ans il y a 3 saisons.

Son frère décida alors de rejoindre Havinnes.

(...)