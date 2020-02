Les Tournaisiens n’ont pas fait dans la dentelle ce samedi soir face à leurs voisins athois. Qui aurait pu, en effet, prédire une victoire 6-0 des Sang et Or qui sortaient de deux défaites consécutives !

"On ne peut qu’être heureux après un pareil résultat, soulignait le coach des Tournaisiens, Carmelo Cannetti, qui avait une nouvelle fois surpris avec sa composition d’équipe. J’ai préféré aligner Jessy Marigard pour sa percussion. Un joueur de petite taille qui pouvait les gêner. Cela a fonctionné puisqu’il a mis deux buts. Notre adversaire ne s’attendait pas non plus à retrouver Clément Petit à droite. C’était l’objectif."

Avec un tel résultat, il est logique de souligner la prestation des éléments offensifs de l’équipe, particulièrement inspirés à l’image d’Hassan auteur d’un magni