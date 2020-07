Neuf jours de marche et 170 kilomètres de découverte pour quatre potes.



Les références chiffrées ne les ont pas freinés. Trois pays, une seule identité montagnarde, 10000 mètres de dénivelé, environ 60 heures de marche et au total 170 kilomètres de découverte.



Ce jeudi, Vincent Flamme, Julien Murez, Grégoire Losfeld et Damien Flamme se lancent pour un tour du Mont Blanc qui devrait leur en mettre plein les yeux. Les quatre potes n’en sont pas à leur coup d’essai mais cette fois, la montagne à franchir est impressionnante.



"Nous sommes tous issus du club Hall Games de Frasnes et nous avons cette passion commune du grand air et du plaisir des yeux", souligne le Baséclois Vincent Flamme, par ailleurs féru de jet-ski. Grégoire m’a initié au Raid Aventure il y a 20 ans. Il possède une riche expérience du grand air et c’est un amoureux de la nature. Damien est un ami d’aventure, fonceur et toujours prêt à relever ce genre de défi, quelqu’un sur qui on peut compter. Julien est un membre de ma famille avec un tempérament plus sage mais ayant une expérience de la montagne. Ce sera très bien pour calmer nos ardeurs. Et moi, je suis le fonceur, amoureux du sport, toujours prêt pour des défis et passionné de nature."



Cette aventure pour le moins exceptionnelle, Vincent a souhaité la proposer à ses amis en guise d’apéritif pour célébrer ses 40 ans, qu’il fêtera fin de cette année.



"En 2017, Damien m’avait convié pour ses 30 ans à faire le tour du Mont Blanc à vélo. Cette fois, en guise de délire pour mes 40 ans, j’ai proposé cette randonnée aventure à mes amis. J’ai aussi été inspiré par ces sportifs extraordinaires qui partent à l’assaut de l’Ultra Trail Mont Blanc."



Depuis un an, les quatre aventuriers se préparent tantôt individuellement, tantôt lors de petits stages communs comme en janvier avec la randonnée du sentier des Roches dans les Vosges et aussi lors d’une randonnée à Bouillon fin 2019 ou encore sur les terrils de Dour.