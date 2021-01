Le Mont-Saint-Aubert ne verra pas défiler les traileurs cette année, du moins pas en grand nombre. Alors que ses organisateurs avaient prévu une version off, le trail des Poètes, même dans cette formule, est également annulé. Il n’a pas reçu le feu vert des autorités communales et de la police. Une mauvaise nouvelle pour le comité.

"Nous sommes extrêmement déçus, mais au vu de la situation sanitaire actuelle, nous pouvons comprendre la décision des autorités, qui ont mis leur veto par rapport aux rassemblements que notre événement crée, indique François Van Hulle, un des organisateurs du trail des poètes. Notre épreuve, une des premières de l’année, sert traditionnellement de préparation pour les joggeurs et les traileurs et nous recevons chaque fois beaucoup de monde. Les 800 places proposées au total pour les deux distances sont vite réservées."

Cette fois, pour cette version off, le comité avait prévu un seul parcours de 15 km accessible du 23 janvier au 6 février avec départ et arrivée au sommet du Mont-Saint-Aubert tandis qu’un classement aurait été réalisé sur base des temps partagés via une application.

Il n’en sera finalement rien. Un coup dur pour l’ASBL organisatrice. Néanmoins, le comité entend quand même pouvoir organiser un événement cette année.

"En ce qui concerne les pentes du Mont-Saint-Aubert, nous n’avons accès aux prairies qu’en hiver, explique ainsi François Van Hulle. Dès lors, pour l’organisation de notre grand trail des Poètes, il faudra attendre l’année prochaine. Par contre, nous espérons pouvoir organiser en octobre le trail des petits Poètes réservé aux enfants et que nous n’avions pas pu organiser en 2020. Octobre, c’est encore loin et on verra comment la situation évolue. Quoi qu’il en soit, beaucoup de gens sont dans l’attente de pouvoir se réunir et retrouver le chemin des compétitions."