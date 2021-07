Loïck Vincent cherche un vélo. Facile, direz-vous. Sauf que le citoyen de Tournai, qui a aussi résidé à Liège, pèse environ 150 kg.

"Il me faut quelque chose de costaud. En plus, je n’ai pas les fonds et c’est la raison pour laquelle j’ai lancé une cagnotte. Si je n’ai pas de vélo, impossible de réaliser mon défi."

Perte d’emploi, confinement, prise de poids : le contexte des derniers mois n’a pas joué en faveur de Loïck, 33 ans.

Mais plutôt que de se morfondre, il a choisi de se lancer un challenge : effectuer le trajet Tournai-La Panne à vélo. Environ 90 kilomètres, ce qui semble à la portée de beaucoup. Sauf qu’avec sa corpulence, ceci relèverait de l’exploit.

"Je n’ai jamais vraiment fait de sport, si ce n’est que j’enfourchais ma bicyclette avec les copains durant ma jeunesse, explique Loïck. Il y a deux mois environ, j’ai eu un déclic. Je me suis dit que je devais faire quelque chose. J’ai voulu perdre un peu de poids et me lancer un défi. J’ai surtout besoin d’acquérir de l’endurance."

Pour y parvenir, Loïck fait de l’exercice, notamment sous forme de… danse. "J’essaie de perdre 300 à 400 calories par séance et de tenir 40 minutes. À la fin, je suis souvent très fatigué et j’ai mal aux jambes. Mais je tiens le coup. J’ai envie d’y parvenir."

À la recherche d’un emploi dans le domaine de la cuisine de collectivité, Loïck Vincent veut délivrer un message à travers cette aventure. "Je ne vais pas réaliser ça pour moi uniquement. J’envisage au contraire de partager mon périple sur les réseaux sociaux à travers des photos et des vidéos, notamment au fil de l’eau, d’où le nom du projet, pour montrer à d’autres personnes qu’on peut réaliser des choses même en situation de surpoids."

S’il parvient à réunir les fonds pour s’acheter un vélo, Loïck aimerait effectuer sa tentative fin août. "J’ai reçu le soutien de quelques personnalités politiques et d’un magasin de sport, mais la cagnotte tarde à décoller. Elle est encore valable une douzaine de jours. Si je n’ai pas la possibilité de réaliser le défi cet été, je tenterai ma chance plus tard, peut-être même durant l’hiver."