Cette défaite lors de son entrée en lice à l’Euro -23 ans, Loïs Petit la rumine encore. Et ce ne sont pas les 14 heures de voyage retour entre Porec et Tournai qui lui ont mis du baume au cœur. Bien au contraire. La sociétaire du Top Niveau ne pouvait connaître pire scénario que celui qu’elle a vécu, lundi, face à la Russe Khubulova : une défaite en… 22 secondes !

"Je me vois encore étendue sur le tatami, sous le choc, regardant autour de moi et me disant que ce n’était pas possible. J’avais envie de tout effacer et de recommencer. Mais j’ai dû me rendre à l’évidence. Je n’avais jamais connu pareille humiliation."