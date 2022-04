On l’a déjà dit : Loïs Petit est aussi talentueuse qu’anxieuse. C’est juste dans son caractère de sportive à qui il manque un peu plus de confiance en soi mais ça peut venir, la Tournaisienne n’a toujours que 22 ans ! "C’est plus fort que moi", signalait-elle au lendemain de sa victoire à l’European Cup de Dubrovnik en Croatie. "J’étais une nouvelle fois stressée lors de cette compétition de reprise."

Stressée, Loïs Petit, mais aussi en forme ! "Je me sentais bien, je dois bien l’avouer, reconnaissait l’affiliée au Top Niveau, même si le tirage au sort lui a fait craindre le pire. Je devais entamer ma compétition face à l’Autrichienne Dengg qui m’a déjà battue par le passé. C’est l’adversaire que je voulais éviter. Une gauchère qui m’avait gêné lors de notre duel précédent." (...)