Lorine Gobert (BB Brunehaut) après l'arrêt du basket amateur: "On n'a pas validé le ticket de Lotto" Tournai-Ath-Mouscron Hadrien Meignant © BB Brunehaut

Le BB Brunehaut avait tout pour monter en R1 l'an passé. La Covid en a décidé autrement. Cette saison devait être la bonne mais la pandémie a encore eu le dernier mot.



L'arrêt de la compétition n'a pas vraiment surpris du côté de Brunehaut. "On a espéré jusqu'à mi-décembre mais après on s'est dit que c'était trop tard pour envisager quoi que ce soit, commente Lorine Gobert, le coach de la R2 dames du club. Mais c'était impossible de faire autrement. On n'a plus qu'à espérer pour août en fonction de l'évolution de la situation."