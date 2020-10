Après avoir signé son premier contrat pro à Mouscron, Loris Henry souhaite faire son trou dans le noyau A.

Il ne s’attendait pas à une ascension aussi rapide. Près d’un an après avoir rejoint le Futurosport suite à la descente aux enfers de Tubize où il évoluait en U18, Loris Henry a signé son premier contrat professionnel le 11 septembre dernier quelques jours après William Simba. Un bail de deux ans assorti d’une option de deux autres saisons supplémentaires.

De quoi prouver que la nouvelle direction s’intéresse bel et bien à la jeunesse mouscronnoise. “C’est vrai qu’au début, on a eu un peu peur car on se disait que les jeunes du LOSC prendraient notre place mais la préparation nous a vite rassurés”, analyse le jeune joueur de 18 ans.

Côtoyer l’équipe première, Loris Henry l’avait déjà fait lors de l’intérim de Philippe Saint-Jean pendant l’absence pour maladie de Bernd Hollerbach. Un souvenir inoubliable pour le défenseur. “J’étais à l’internat un mardi soir. Quand je suis arrivé pour l’entraînement, on m’a dit que j’étais attendu le lendemain pour participer à la séance des pros. J’étais heureux et en même temps légèrement stressé pendant l’échauffement mais ce sentiment s’est vite dissipé. Frank Boya m’avait super bien accueilli”, se remémore le Namurois.