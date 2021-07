Face à Evere ce dimanche en Croky Cup, la RUS Beloeil aura l’occasion de mettre en vitrine plusieurs de ses renforts, dont Maksym Bah. L’attaquant s’est très vite intégré dans le groupe et espère livrer une bonne saison.

"On sent que Beloeil a des objectifs nets. Les dirigeants veulent monter. De mon côté, je souhaite aider le club à y parvenir en montrant ce que je vaux. C’est une belle opportunité de me relancer", indique le joueur de 24 ans.