Il va tenter de se qualifier pour Paris-Alsace lors des 24 heures de Bourges.

Pascal Biebuyck va prochainement tenter de se qualifier pour Paris-Alsace 2020. En attendant, le citoyen de Basècles poursuit sa préparation et s’alignait ce week-end sur les 8 heures de Charly-sur-Marne.

"Suite à la tempête, les organisateurs ont préféré réduire l’épreuve à 6 heures. Je termine à la 9e place, ce qui est un excellent résultat pour moi sur cette plage horaire. J’ai effectué 50,875 km. Il y avait 85 partants et nous avons dû composer avec un vent fort, confie Pascal. Dans trois semaines, du 29 février au 1er mars, je serai au départ des 24 heures de Bourges pour tenter de me qualifier pour Paris-Alsace. C’est un circuit que j’apprécie. Ensuite, j’enchaînerai avec les 6 heures de Château-Thierry et je prévois aussi d’effectuer les 2 x 6 heures de Dijon."

Bref, sacré programme pour Pascal.