Avec son comité, il a préféré ne pas prendre de risques concernant l’événement prévu fin août.

Pascal Biebuyck est en pleine forme. "Je marche près de 2 heures par jour et en plus, avec le confinement, je fais aussi beaucoup de vélo avec les enfants."

Sauf que le marcheur de Basècles voit les mauvaises nouvelles s’accumuler ces derniers temps. Déjà, il avait appris récemment que l’édition 2020 de Paris-Alsace n’aurait pas lieu.

Dommage pour celui qui avait remporté l’édition 2019 sur la moyenne distance.

"Cette décision était prévisible, d’autant que le Grand Est en France fait partie des zones rouges au niveau du virus. Ce qui m’inquiète, c’est de devoir attendre 2021. Quel sera mon état de forme à ce moment-là ? Ce qui est acquis, c’est que la qualification obtenue pour l’édition 2020 restera d’application pour 2021. C’est déjà une bonne chose."

A propos de la semaine internationale de Wadelincourt qui devait se tenir du 24 au 30 août avec notamment une manche sélective pour le Paris-Alsace 2021 mais aussi du VTT, du trail du semi-marathon et du marathon, Pascal et son comité ont préféré prendre une sage décision. "Il y avait trop d’incertitudes. Nous étions déjà prêts au niveau organisation, mais nous attendions des Tchèques, des Anglais, des Russes et des Français et la fédération internationale n’était pas chaude. Les frontières seront-elles d’ailleurs rouvertes ? Le problème, c’est que le préjudice financier est important pour nous. Et puis, il y a aussi tout l’aspect administratif, les autorisations, la location des hôtels et des gîtes, les lots. C’est un travail de deux années qui est mis à mal. Et reporter l’événement à 2021 n’est pas fort possible puisque l’agenda international est déjà bien rempli."

Pascal se pose pas mal de questions sur l’avenir de son sport. Mais il conserve la motivation. "Je ne sais pas quand on pourra reprendre les compétitions, mais je continuer à m’entraîner. J’espère pouvoir faire mon retour sur les épreuves françaises en février 2021."