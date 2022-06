Après un début de saison plus difficile, Œudeghien a retrouvé la forme en N1 en jeu de balle. Un retour à une place plus logique dû avant tout à la fin de nombreuses blessures dans le groupe. Mais également à une surprise dans l’effectif depuis quelques semaines : la présence de Martin Delavallée. "Lors de la dernière saison, j’avais dû arrêter car j’avais signé pro à l’Excel Mouscron. C’était impossible de goupiller les deux. Mais suite à la faillite du club, je me suis retrouvé libre de reprendre la balle. Et je l’avoue cela me manquait." (...)