Adrien Leclercq, Mourad El Araïchi, Mathieu Garcia Rendon, Alessio Petta et Sasha Henry débarquent de Tertre. Les frères Gilles et Simon Wantiez arrivent de Binche. Gianluca Falzone (Gosselies), Mattéo Mouquet (Flénu) et le gardien Sacha Petron (Mons) se sont liés aussi à la RUS. Mardi, c’est Lorenzo Lai qui était annoncé dans les arrivées en provenance des Francs Borains. (...)