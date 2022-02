On s’était fait la remarque à l’issue de la première partie de saison que, du côté du Pays Vert, les compositions d’équipe avaient été multiples et variées au gré des rencontres. Entre blessures, suspensions, méforme et absences, Jimmy Hempte et son staff avaient souvent dû jongler avec les impondérables et modifier, chaque week-end, leur onze de base. À un tel point qu’on s’était dit que le coach du Pays Vert nous les avait sans doute toutes faites et qu’il n’arriverait plus à nous surprendre. Grossière erreur, Jimmy ayant toujours un lapin à sortir de son chapeau. Voire plusieurs !

Dimanche, à Saint-Ghislain, il a trouvé la bonne combinaison pour repartir du bon pied avec une victoire nette. Un 0-4 bien tassé grâce à un scénario idéal : assurer défensivement, laisser venir l’adversaire jouant à domicile, jouer les coups offensifs sans se désorganiser, profiter des erreurs commises en face, rester maître du match, se projeter vite vers l’avant, se mettre à l’abri, enfoncer le clou et veiller à garder le zéro. Tout a été parfait chez les Tertrois ! "Avant le 0-1, ils ont eu une belle occasion sur un ballon en retrait, relève Mathieu Herbecq. Puis arrive le tournant du match quand ils jouent à la baballe derrière alors qu’ils ont cent fois l’occasion de dégager ; on est là avec Quentin Paternotte pour les sanctionner. C’était l’idéal de mener de la sorte car on a pu jouer les contres, ce qu’adore un Amadou Djité avec sa vitesse. Le 0-2 tombe sur un long ballon en profondeur qu’il exploite bien. Ça l’a alors mis en confiance pour la suite puisqu’il réalise le triplé."