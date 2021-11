Comme pas mal d’anciens footeux, Maxime Hellin a bifurqué avec plaisir vers la course à pied. À 40 ans, le Wiersien a déjà plusieurs marathons à son actif et se passionne de plus en plus pour les trails.

"Lorsque j’ai stoppé le foot il y a 6 ou 7 ans maintenant, j’ai quand même voulu continuer à m’entretenir et j’ai donc participé aux courses du challenge ACRHO. Je souhaitais me lancer des défis, varier les distances et avec un ami, je me suis lancé dans la préparation du marathon de Rotterdam en 2016. On s’entraînait trois ou quatre fois par semaine, avec notamment des séances de fractionnés. Six mois après Rotterdam, j’ai aussi disputé le marathon d’Amsterdam."