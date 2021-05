Après la pluie vient le beau temps. En février dernier, Maximilien Greco a savouré cette éclaircie. Le retour de la lumière dans une année assombrie par le coronavirus. "J’ai vécu une petite déprime", reconnaît-il.

Le covid a laissé des traces dans la tête

L’incertitude liée à la crise sanitaire puis l’arrêt total du futsal ont bouleversé le programme du joueur et plombé son moral. "Avec la Squadra, on a longtemps été suspendu à la décision de la fédération. Nous étions virtuellement relégables mais on a finalement gardé notre place parmi l’élite. Ensuite, on s’est préparé tout l’été pour disputer seulement deux rencontres. Le deuxième arrêt m’a mis un coup derrière la tête."