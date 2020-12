Au Grand-Duché, le Hennuyer originaire de Bernissart a été gêné par une blessure et est à l’arrêt avec le covid.



Il souhaitait se relancer. Après deux saisons à Eupen où Claude Makélélé et Benat San José lui ont fait confiance avec parcimonie, Megan Laurent voulait retrouver le plaisir régulier des terrains. En quittant les germanophones pour La Jeunesse d’Esch, l’ancien Montois connaissait sa première expérience à l’étranger à 28 ans. Un baptême contrarié par des soucis physiques.

“J’ai joué vingt minutes lors de l’ouverture de la saison puis je me suis occasionné une déchirure musculaire. Je désirais revenir vite mais, avec ce genre de blessures, il faut prendre son mal en patience car si l’on se précipite et que c’est mal soigné, la rechute peut provoquer des lésions plus graves.”