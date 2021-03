Changement de coach, mercato et… contrôle fiscal : pas le temps de s’ennuyer chez les Etoilés d’Ere. Le président, Jean-Marc Gosset, se veut confiant par rapport à toute cette actualité.

Le financier

"Concernant le contrôle, nous avons reçu un extrait de rôle du SPF Finances suite à l’inspection. Nous avons pris un expert fiscal pour casser toute l’argumentation et nous sommes allés en recours. Nous attendons des nouvelles mais nous estimons être dans notre droit et ne pas être coupables. Nous avons bon espoir. S’il le faut, nous irons plus loin."

Le coach

Côté purement sportif, les nouvelles sont plutôt bonnes. Depuis plusieurs semaines, on sait que c’est Julien Collie, assisté de Steven Bourichon, qui prendra la succession de Laurent Debruxelles à la tête de la P2.

"Pour remplacer Laurent, nous avons choisi Julien, déjà parce qu’il connaît bien le groupe et le club et aussi parce qu’il avait déjà, avec Alan Devillers, assuré l’intérim entre Yannick Carlier et Laurent Debruxelles et que cet épisode s’était bien passé", assure le président. "Maintenant, il était un peu assis entre deux chaises, à savoir continuer à jouer encore un an ou se lancer à fond dans le coaching. Ici, Julien avait l’opportunité de se jeter dans le grand bain et l’a saisie. Il pourra tabler sur sa grosse expérience comme joueur."

Les transferts

Sauf occasion à ne pas manquer, le mercato des Etoilés est finalisé. On notera par exemple le retour de Lestavel ou les arrivées de Bangoura et du gardien Thomas Spreux, qui débarque de Templeuve.

"En réalité, 5 personnes nous ont quittés et tous ceux qui sont partis ont été remplacés tandis qu’une quinzaine de joueurs ont prolongé", analyse Jean-Marc Gosset. "L’arrivée d’un gardien était attendue parce que ces dernières saisons, avec les blessures de Geoffrey Coudou puis de Nico Hellin, nous aurions été ennuyés en cas de nouveau coup dur. Dès lors, trois gardiens pour deux équipes, c’était le minimum. Il n’y aura pas de hiérarchie à la base. Le meilleur jouera. Ils l’ont accepté. Notre objectif ? Jouer la colonne de gauche et embêter tout le monde."