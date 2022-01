Alors que les compétitions sont à l’arrêt, les clubs profitent de cette trêve à rallonge pour préparer au mieux la deuxième partie de saison. Au programme, des séances d’entraînement, des matchs amicaux mais également… des emplettes !

C’est ainsi que le Pays Blanc voit arriver quatre joueurs français dans son noyau, aussi bien derrière et au milieu que devant. Qui sont-ils ?

Jérémy Liévin est un back droit de 23 ans qui provient de la Sentinelle. Il s’est déjà exprimé sur le site du club. "J’avais à cœur de trouver un club convivial comme le Pays Blanc. J’espère apporter mon expérience et mon bon état esprit. J’entends viser le plus haut possible en championnat tout en prenant du plaisir."