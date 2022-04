La fin de saison semble compliquée à Péruwelz, en tout cas pour l'équipe B.

Ce mercredi, on a appris la démission avec effet immédiat de Miguel Lionaise, le coach de la P2A.

"L'entente devenait compliquée entre lui et l'entraineur Jonathan Krys de la P1 pour les entrainements communs et les sélections communes", nous indique Patrice Meurant, le manager du PFC. "En sachant que les joueurs de la P1 descendent en P2 régulièrement, cela ne semblait plus être possible pour lui. La situation s'est dégradée ces dernières semaines."

Actuellement 13e, le PFCB n'est pas dans une situation confortable en P2A. Pour terminer la saison, la direction a plutôt opté pour une solution en interne. "Le coach adjoint et Jonathan Krys vont se charger des entrainements, je le ferai la semaine prochaine. On a été pris au dépourvu, on a plutôt procédé au pied lever. Pour le maintien, le match à Meslin sera déterminant mais nous devons passer deux équipes pour être plus sereins."

Lionaise a de son côté posté ceci ce matin: "Il faut savoir ranger les couverts quand on sait que le plat sera indigeste"