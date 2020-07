Au moment de l’arrêt du championnat, Molenbaix figurait à la sixième place. Les protégés de Frédéric Debaisieux s’étaient même retrouvés deuxièmes en janvier. Pas mal pour un promu.

Dès lors, les Molenbaisiens entendent demeurer ambitieux pour aborder la saison dite de la confirmation. "L’idée est d’accrocher le top 5 et une place au tour final si jamais il y a du changement et qu’il a finalement lieu ", indique Dominique Bernard, le président, qui en a profité pour préciser que Nicolas Baudart sera le T2 de Frédéric Debaisieux tandis qu’Olivier Desbruyères va prendre en charge la P4 avec pour objectif de jouer le titre et d’ainsi réduire le fossé entre les deux équipes Premières.