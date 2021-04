Le club a rénové ses installations pour offrir un meilleur confort aux joueurs et supporters.

Le RFC Molenbaix met cette période d’inactivité footballistique à profit pour rénover ses installations, ce qui incite Jean-François Hempte, le manager, à s’exprimer avec une pointe d’humour mêlée d’ironie.

“Par rapport à d’autres clubs, nous avions en moyenne 50 ans de retard au niveau de nos installations. Avec les travaux que nous venons de réaliser, nous n’en avons plus que 20. Nous avons fait avec nos moyens. Il s’agit d’offrir un meilleur accueil, un meilleur confort aux joueurs et aux supporters. Nous avons procédé au remplacement complet du chauffe-eau, nous avons installé 15 nouvelles douches et créé un nouveau vestiaire.”