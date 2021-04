C’est un cadeau d’anniversaire avant l’heure. Alors qu’il fêtera ses 19 ans le 22 avril prochain, Nolan Lefebvre rejoint Tournai après seulement cinq matchs disputés avec Herseaux. Il y a un an, celui qui peut occuper les trois places de l’attaque était loin de s’imaginer évoluer en série nationale malgré une formation effectuée à l’Excel. "J’ai réalisé toutes mes classes là-bas jusqu’en U18 nationaux. Quand j’ai terminé mes secondaires, j’ai décidé d’entamer un régendat en mathématiques. Je ne pouvais plus cumuler les quatre entraînements par semaine proposés par Mouscron et j’ai choisi de rejoindre la Rush."