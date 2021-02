Aland Motte se prépare à quitter Beloeil pour débuter une nouvelle aventure. Le défenseur, qui fêtera ses 37 ans en juillet, met le cap sur la RUS Tournai-Warcoing en P2.

Aland, quelles sont les raisons de ce choix ?

"Disons que la période que nous vivons actuellement est un peu particulière et qu’en plus, à Beloeil, je n’avais plus trop de temps de jeu en début de saison. Et puis, l’Union, c’est juste à côté de chez moi puisque j’habite près de Tournai. Le club se veut ambitieux. J’arrive tout doucement à la fin et j’aimerais encore prendre du plaisir. J’ai eu le coach au téléphone. L’Union a déjà transféré quelques jeunes joueurs et il lui faut des gars d’expérience pour les encadrer."