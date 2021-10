Troisième au classement en 2A, Obigies est dans une bonne spirale et reste ainsi sur deux succès probants acquis face à Ere et Estaimbourg, des grosses cylindrées. Paradoxalement, Fabien Delbeeke est très méfiant avant le déplacement à Meslin, lanterne rouge.

"Je l’ai dit aux joueurs cette semaine et je le redirai encore avant le match : il faut faire attention. Tout le monde nous voit gagner contre Meslin sous prétexte que nous venons de battre de belles équipes, mais en P2A, tous les matchs sont difficiles. Même les équipes du bas proposent du beau jeu et il ne faudra pas prendre Meslin de haut."

Selon Fabien Delbeeke, le début de saison d’Obigies cadre parfaitement avec les objectifs du club. "Nous prenons match par match, avec l’objectif de jouer chaque rencontre pour la gagner. Le but était aussi d’intégrer des jeunes petit à petit et c’est le cas. Des joueurs comme Colin, Pottiez et Bachely font partie de l’équipe de base et nous avons aussi dans le groupe le dimanche d’autres jeunes comme Janssens et Vandenhove. Certains poussent à la porte de l’équipe, d’autres y sont déjà et nous entendons continuer sur cette voie. Ça fait partie de la politique voulue par Obigies. On ne va pas changer nos objectifs et commencer à rêver d’autres choses."

Influence du Covid

Quand il analyse ce premier tiers de championnat, Fabien Delbeeke n’est pas étonné de retrouver Luingne en tête. Par contre, il ne s’attendait pas à une série aussi homogène.

"Globalement, c’est assez serré. J’avais annoncé Luingne devant. Pour le reste, oui, peut-être que certaines équipes déçoivent un peu, mais je suis persuadé que chaque formation connaîtra un creux, qu’il faudra pouvoir gérer. La longue interruption due au Covid a eu des répercussions sur les noyaux et il n’est pas étonnant de voir des équipes éprouver des difficultés. Il y a eu beaucoup de blessés un peu partout, des joueurs qui ont repris en surpoids, chez nous comme ailleurs. Sur une saison, ça va s’équilibrer. Des équipes vont seulement arriver en forme."

Obigies espère le rester le plus longtemps possible.