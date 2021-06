Courir pendant 24 heures non stop avec comme finalité de récolter de l’argent pour une bonne cause : voilà l’objectif que s’est fixé Jérôme Diricq, tout frais trentenaire. Il a donné rendez-vous à des proches et à des amis pour parcourir quelques kilomètres avec lui à partir de 14 heures ce samedi 3 juillet.

"J’ai à mon actif une dizaine de marathons, dont un record à 3h17 obtenu à Rome, explique le citoyen de Huissignies. Depuis deux ans, je fais aussi partie du club de triathlon de l’Endurance Team de Chièvres. Pour mes 30 ans, je m’étais fixé comme objectif de participer à un ironman. Mais vu le contexte actuel, j’ai préféré me tourner vers un défi moins lourd au niveau de la logistique tout en essayant de récolter des fonds pour CAP 48."

Jérôme va donc courir durant 24 heures autour de son domicile, sur un parcours de 3,5 km qu’il entend accomplir 60 fois. "Je vise les 200 kilomètres. Maintenant, tout dépendra de mon état de forme et des conditions."

Professeur de sciences au Centre Educatif Saint-Pierre, Jérôme est très sensible à la cause de Cap 48.

"A savoir la sensibilisation et le financement chaque année de centaines de projets sur le terrain du handicap, de l’aide à la jeunesse et de l’enfance en pauvreté, souligne cet amoureux du dépassement de soi. J’ai voulu allier l’utile à l’agréable pour passer le cap de mes 30 ans afin de marquer le coup et de ne jamais oublier cette année 2021 déjà bien triste en raison de la crise sanitaire. D’où cette envie de me lancer dans le Twice Round The Clock challenge : deux fois le tour de l’horloge."

Pour préparer ce challenge, Jérôme a cumulé 1100 km de vélo, 1200 de course à pied et 35 de natation, soit environ 160 heures d’entrainement.

Si vous souhaitez soutenir cet athlète au grand cœur et CAP 48, vous pouvez faire un don (déductible à partir de 40 €) via https://agir.cap48.be/projects/twice-round-the-clock

Vous pouvez également partager un moment de course ou venir le soutenir samedi au 19 rue de la Cour à Huissignies (Chièvres).