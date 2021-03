En répondant favorablement à l’appel d’Havinnes (P2A), Olivier Gossuin va donc remettre le pied à l’étrier avec une équipe première, lui qui restait sur une dernière expérience à Thumaide.

"D’où je suis parti en bons termes", précise-t-il. "Ici, après trois saisons sans banc et à 48 ans, j’avais envie de retrouver cette adrénaline des matchs au bord du terrain le dimanche."

Olivier entend donc apporter sa grinta à un groupe d’Havinnes en reconstruction. "Pascal Choquet et Erwan Delcampe m’ont parlé du projet et c’est un beau challenge. Il y a eu pas mal de départs et donc des arrivées également. Il y a aussi de bons jeunes au club et cet aspect me plaît. Le but sera d’abord de se maintenir au sein d’une P2 très attractive avec des clubs qui se sont renforcés avant de viser plus haut. Je veux faire progresser les gamins, en amener vers le noyau A. J’ai hâte de pouvoir travailler avec eux."

L’ASC a acté les arrivées, entre autres, de Laine, Delcourt, Bray, Drouillon et Cuzzucoli. Le jeune n°9 Tom Dellettre débarque aussi en provenance du Pays Vert, tandis que des garçons comme Delcampe, Lejeune et M’Buy sont de retour et apporteront de la maturité. Olivier pourra donc aussi compter sur quelques gars d’expérience.

Parallèlement, le citoyen de Grandglise, détenteur de l’UEFA B, continuera donc à assurer la coordination des jeunes au sein de la RUS Beloeil.

"Mes horaires professionnels me permettent une certaine disponibilité, notamment le mercredi après-midi. Je passe au terrain de Basècles très régulièrement, tous les jours même et je continuerai donc à le faire et à répondre aux questions des enfants et des parents. Simplement, nous sommes à la recherche d’un coordinateur pour le foot à 5 afin de m’aider car malgré tout, la fonction prend du temps."

Que ce soit donc à Beloeil ou à Havinnes, les jeunes éléments pourront profiter des conseils d’Olivier, impatient à l’idée de mener de front ce double défi.