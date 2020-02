Le coach du CNT, Samuel Gomez, se dit très satisfait du comportement de ses joueurs.

Le derby qui opposera ce samedi les Dauphins mouscronnois au CNT peut paraître disproportionné. Mais les Tournaisiens ont déjà fait bonne figure à deux reprises contre leur voisin cette saison. Un voisin sous pression après son échec contre Anvers. Le coach du CNT, Samuel Gomez, préface ce derby.

Samuel, que retenez-vous des deux confrontations face à Mouscron ?

"À l’aller, nous n’avions perdu que de deux buts et tout s’était joué sur des détails. Et en Coupe, nous avions bien tenu malgré les absents. Mouscron s’était montré plus réaliste."





Des absents, vous en avez encore ce samedi.