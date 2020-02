Il y a des défaites qui résonnent, quelque part, comme une victoire. C’est le sentiment qui anime Ophélie Duquesne.

Le week-end dernier, la boxeuse du BC Talki à Blaton a mis les gants à Kuringen, près de Hasselt, pour y affronter la championne de Belgique en -57 kg. Bilan : une défaite aux points alors qu’Ophélie n’était pas en pleine possession de ses moyens. Et pour cause. "Après un pépin physique fin 2019, j’ai seulement repris les entraînements à la mi-janvier. Et j’étais aussi affaiblie puisque j’ai dû perdre 3 kg en une semaine pour combattre. Ma catégorie habituelle,