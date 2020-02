J. De; A. Del et G. Dx.

Coup d'oeil sur ce qui s'est passé ce week-end en P1 Hainaut



Molenbaix - Solre 2-2

Reconnus pour être très forts à domiciles, les locaux abordaient le match confiants mais le vent de face. Ce vent les surprenait d’ailleurs après quelques secondes de jeu, Cuche étant accroché dans la surface après moins de 30 secondes. Pot mettait déjà les visiteurs aux commandes. Dans une première période rythmée par les rafales, les locaux héritaient d’une grosse possibilité en fin de première avant de revenir méritoirement au score.

Au retour des vestiaires, les visiteurs changeaient de dispositif tactique et reprenaient en partie le contrôle du milieu du jeu. Sur un ballon repoussé par le gardien local, le buteur visiteur Scohy était à la bonne place pour placer Solre aux commandes. En toute fin de match, Molenbaix poussait et égalisait logiquement via Abrassart, son capitaine. (A. Del.)

Les buts : 2e Pot sur pen. (0-1), 45e+3 Goncalves sur pen. (1-1), 67e Scohy (1-2), 89e Abrassart (2-2).





Montignies – Gilly 2-1

Dans le match de la peur, pour ne pas descendre, Montignies n’a pas loupé son coup. Si Pedini débloquait la situation, Elattar égalisait un peu après la demi-heure de jeu.

Au retour des vestiaires, les deux équipes ne voulaient rien lâcher. Il fallait attendre l’heure de jeu pour assister à une nouvelle réalisation. Bodson assurait la victoire de ses couleurs.

Les buts : 16e Pedini (1-0), 34e Elattar (1-1), 63e Bodson (2-1).

Monceau – Warcoing 1-0

Comme souvent, c’est Marchand qui a fait la différence pour Monceau. Avant la pause, le meneur de jeu est sorti de sa boîte pour claquer un joli but. Les Moncellois ont joué avec leur bonheur en premier période. Ils ont touché le montant à trois reprises dont une fois sur penalty.

Le but : 41e Marchand (1-0)





Le Roeulx- Péruwelz 2-1

Mené, le Roeulx a renversé la vapeur en deuxième mi-temps. Jonathan Krys, le coach de Péruwelz, était forcément déçu. « Nous avions l’appui du vent en première période et nous avions dit aux joueurs qu’il faudrait sans doute un avantage de deux buts à la pause pour pouvoir l’emporter. Mais le Roeulx a affiché plus de grinta dans l’ensemble et ça a payé. Nous sommes retombés dans nos travers du premier tour en faisant preuve d’autosuffisance. »

Les buts : 14e Tainmont (0-1), 49e Filice (1-1), 64e Dell’Aquila (2-1).





Beloeil – Soignies 1-2

Beloeil a été battu sur le fil par une équipe de Soignies pourtant réduite à dix. « Nous avons été menés contre le cours du jeu avant d’égaliser sur penalty via Mars suite à une faute sur Ibrahim Andal. Après, il n’y a plus eu grand-chose et Soignies a été réduit à dix. Sur une faute stupide, nous concédons un penalty en fin de match », indique Ludovic Bronier, capitaine de Beloeil.

Du côté de Soignies, Kylian Herpin mettait en avant le caractère de l’équipe. « Nous sommes allés chercher ce succès à dix dans les dernières minutes après l’exclusion de Gary Mittiner. Les conditions de jeu étaient évidemment difficiles avec le vent. Mais au vu de la mentalité affichée par l’équipe, ce succès est mérité. »

Les buts : 30e Cortelletti (0-1), 50e Mars sur pen. (1-1), 87e Sotgiu sur pen. (1-2).





Pays Blanc – Binche 0-2

Les Binchois ont longtemps buté sur l’organisation locale avant de parvenir à faire la différence dans le dernier quart d’heure via Losacco et Sergeant. Le Pays Blanc, entre les deux buts binchois, a perdu deux joueurs, exclus.

« On a vu un super match des deux équipes et je pense qu’on n’a jamais ressenti l’écart de 30 points au classement, indique Gwen Rustin, coach du Pays Blanc. Les deux équipes se valaient et la première période était même peut-être légèrement en notre faveur. Binche a pris un peu l’ascendant en deuxième mi-temps et nos adversaires ont marqué sur une contre-attaque rondement menée. Le 0-2 est anecdotique puisque nous finissons à neuf. Je ne cache pas ma frustration par rapport à un arbitrage qui n’a de nouveau pas été à la hauteur. »

Les buts : 76e Losacco (0-1), 79e Sergeant (0-2).





Snef – Hornu 1-3

Hornu passe second à égalité avec cette victoire sur le terrain de Snef. Côté local, la dernière victoire commence à dater et les points d’avance sur les relégables fondent au fil des semaines.

Les buts : L. Laurent (1-0), Amallah (1-1), Desomberg (1-2), Beugnies (1-3).







Paturages – Houdeng 4-1

Victoire importantissime de Pâturages dans la lutte pour le sauvetage en P1 ! Pour Houdeng, les semaines en dents de scie se suivent.

Les buts : 15e Hadjeb (1-0), 49e et 50e El Haboussi (2-0 et 3-0), 74e Diotallevi (3-1), 90e+5 Ledant (4-1).