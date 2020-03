Voici ce qu'il s'est passé en P1 Hainaut ce dimanche, deux jours après le partage entre Le Roeulx et Binche vendredi soir.

Il y a eu des buts, des blessés et des décisions fortes...

Pays Blanc - Beloeil 2-6

Inspirés avant la pause, les Antoiniens n’ont pas digéré l’égalisation et ont sombré.

Ce derby était placé sous le signe de l’émotion, avec un soutien massif apporté à Fabio Scarpino, qui lutte toujours pour s’en sortir après son grave accident.

On pensait d’ailleurs le Pays Blanc parti pour lui offrir un succès car après 55 minutes, les locaux avaient toujours le match en mains. Mais à la 60e, Mouquet centrait vers Urbain qui, de la tête, inscrivait le 2-2. Là, le château de cartes du Pays Blanc s’écroulait. Ibrahim Andal, monté au jeu, marquait trois buts en 7 minutes.

Luca Ciot n’y allait pas par quatre chemins. “Au début, nous allions les chercher haut et on les gênait. Mais quand nous avons pris le 2-2, il n’y a plus eu d’impact. C’était la dégringolade. Nous n’avons pas d’excuses. L’état d’esprit n’était pas le bon et c’est ce qui m’agace. Un match dure 90 minutes. Certains se voient déjà en vacances. Or, nous ne sommes pas encore sauvés.”

En face, Sébastien Terlin était content pour son buteur, Ibrahim Andal. “Il a fait les efforts pour revenir et il est récompensé. Nous étions trop attentistes en première période et nous avons modifié les choses à la pause. Notre taux de réussite a été très bon aujourd’hui. Ça compense par rapport à d’autres matchs.”

Buts : 2e sur pen. Urbain (0-1), 5e sur pen. Moussaddek (1-1), 41e Vanacter (2-1), 60e Urbain (2-2), 66e, 71e et 73e I. Andal (2-3, 2-4 et 2-5), 90e+ 3 Mars (2-6)

Monceau – Péruwelz 1-1

Le match a été interrompu suite à la blessure de Lorenzo Muratore, victime d’une fracture de la jambe droite après un contact avec un adversaire. La partie a pu reprendre ensuite jusqu’au bout. “Nous étions bien dans le match et nous aurions même pu mener 0-2 à la pause. Ensuite, Monceau a mis un gros pressing. Au final, le nul est logique”, indique Manu Debliqui, CQ de Péruwelz.

Monceau s’est réveillé pour égaliser en deuxième mi-temps.

Buts : 34e Dor (0-1), 65e Lambert (1-1)

Solre – Warcoing 2-1

Nouvelle défaite pour Warcoing. “C’était une équipe à notre portée. Solre a marqué sur deux contres et a loupé le 3-0. Feddal a ensuite fait 2-1 sur coup-franc et nous avons eu plusieurs possibilités mais le gardien est allé rechercher nos tentatives”, indique Jérôme Baudry.

Solre pensait être à l’abri et n’a jamais fait le trou mais s’en sort finalement face à la lanterne rouge.

Buts : 44e et 56e Scohy (1-0 et 2-0), 82e Feddal (2-1).

Molenbaix – Hornu 1-1

Molenbaix est parvenu à égaliser sur un but gag. “La première mi-temps a été compliquée”, analyse Nicolas Cuzzucoli, portier de Molenbaix. “Nous avons laissé le ballon à Hornu et donc beaucoup subi. Suite à un cafouillage, Hornu a ouvert le score. À la pause, il a fallu se dire les choses comme la semaine dernière et que chacun mette son ego de côté pour revenir au score. Nous avons livré une bien meilleure deuxième mi-temps. Ce qui est regrettable, c’est que ça fait maintenant plusieurs semaines que nous concédons l’ouverture du score. Néanmoins, encore une fois, nous avons bien réagi.”

Le Leo aurait pu revenir de Molenbaix avec les trois points mais a concédé l’égalisation en deuxième période. “On mérite largement la victoire mais on prend encore un goal gag. Molenbaix n’a pas été dangereux une seule fois. Le terrain était dans un état plus que difficile pour jouer au football. C’est lamentable de jouer dans ces conditions”, indique Logan Desomberg.

Buts : 39e Centorame (0-1), 61e csc Jooris (1-1).

Pâturages – Soignies 0-1

Très mauvaise opération pour le Standard de Pâturages ! Les Borains ne profitent au final pas du faux pas de Gilly qui est allé perdre à Snef. Pâturages reste avant-dernier. A Soignies, sans faire de bruit, on grignote point par point jusqu’à se retrouver à 4 points du 5e Hornu (dernier ticket pour le tour final si Binche continue à gagner toutes les tranches) avant un match contre Le Roeulx important.

Le but : Navona (0-1).

Snef – Gilly 3-0

Un doublé de Laurent et un but de Caramazza permet à Snef de Rudi Navez de prendre un peu d’air par rapport à la zone rouge alors que Gilly ne la quitte pas et qui perd son coach.

Les buteurs : 8e L. Laurent (1-0), 75e Caramazza (2-0), 80e L. Laurent (3-0).

Montignies – Houdeng 3-0

A la maison, Montignies n’avait pas le droit à l’erreur. Contre un concurrent direct, les Montagnards ont signé un beau succès. Rapidement, ils ont pris le devant. Houdeng a tenté de revenir dans le coup. Mais, à vingt minutes du terme, les visités ont assuré leur succès. Cette victoire permet aux hommes de Thierry Briquet de s’offrir un bon bol d’air.

Les buts : 8e Pedini (1-0), 71e Mesrouri (2-0), 80e N’Diaye (3-0).

Le Roeulx-Binche 3-3

Pour rappel, vendredi soir, dans le match au sommet de la P1, Le Roeux et Binche n'ont pu se départager. Alors que le match fut interrompu pendant une dizaine de minutes (un pétard a atterri près du juge de ligne), les Binchois avaient réussi à combler les deux buts rapidement inscrits par les Rhodiens et à prendre l'avantage mais c'était sans compter sur l'abnégation de l'AC qui, avec l'appui de son kop, est bien parti pour jouer le tour final.

Les buteurs: 1ère Filice (1-0), 4e Dell'Aquila (2-0), 19e Yaman (2-1), 26e et 34e Bastaens sur pen. (2-2 et 2-3), 70e Filice (3-3)