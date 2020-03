L’attaquant quitte Molenbaix pour rejoindre le Péruwelz FC.

Parti pour… rester à Molenbaix, l’attaquant Jordan Menet a finalement décidé de tenter une nouvelle aventure. Il a signé à Péruwelz, où il va rejoindre ses équipiers molenbaisiens Constant Lenglart et Jérémy Delattre, qui viennent de se lier aussi au club péruwelzien.

Jordan Menet explique son choix.

"Voilà quatre saisons que j’évolue à Molenbaix, avec comme grands moments la montée en P1 et le maintien assuré très rapidement cette saison. C’est super, mais j’avais envie de plus, indique l’attaquant. C’est alors que Péruwelz est venu aux nouvelles et nous avons longuement discuté du projet du club et de ma place dans ce groupe. Au vu des renforts annoncés qui viennent s’ajouter à l’effectif déjà en place, j’ai estimé que c’était une opportunité que je ne pouvais pas laisser passer."

Au rayon des départs, Péruwelz annonce celui de son deuxième gardien, David Van Nieuwenhuyze, pour Isières (P2).

Renforts en B

Par ailleurs, Péruwelz B, qui se maintient en P2, pourra compter sur les apports de Julien Colinet (Harchies/Bernissart) et de Maxime Houssière (Pays Blanc). Gianni Cassina, lui, met le cap sur Honnelles.