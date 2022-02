Sébastien Terlin a signifié aux dirigeants de Beloeil qu’il ne restera pas en vue de la saison prochaine. Une décision qui a été actée et acceptée par le comité.

"Sébastien en est à sa huitième saison chez nous. D’habitude, j’aurais essayé de le retenir, mais ici, j’ai senti qu’il n’avait pas envie d’aller plus loin, déçu aussi par la mentalité actuelle de certains joueurs, confie Christophe Debaisieux, manager de Beloeil. Sébastien est un ami. Nous avons beaucoup discuté et nous acceptons sa décision. Une fameuse page va se tourner car nous avons été ravis de travailler avec lui. Nous allons tenter de lui trouver un successeur le plus rapidement possible. Des contacts ont déjà été pris en ce sens."

Sauf catastrophe, Sébastien Terlin achèvera la saison à la tête de Beloeil. "Nous espérons rester dans la course au titre. Nous avons déjà empoché la première tranche", indique le manager.