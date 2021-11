La Tournaisienne Marie Maligo est revenue ravie du Qatar, où elle a pris part avec l’équipe nationale belge féminine aux Mondiaux de padel. Il faut dire que les performances de nos représentantes ont dépassé les espérances. Battues en quarts par les expertes espagnoles, les Belges ont ensuite pris la mesure du Mexique pour s’offrir la possibilité de terminer cinquièmes ou sixièmes. Elles ont alors perdu de peu face au Brésil.

Marie retient notamment l’excellente atmosphère qui a régné durant cette compétition. "L’expérience était vraiment top. Sur l’organisation du tournoi et différents aspects comme la nourriture, il n’y a rien à dire. Concernant l’équipe, on a évolué dans une bonne ambiance, avec les garçons aussi d’ailleurs", souligne la seule représentante francophone dans cette aventure.

Au niveau sportif, on le répète, les voyants sont également au vert puisque les joueuses belges ont fait mieux que prévu. "On espérait une huitième place et on fait mieux en battant le Mexique et en terminant au final à la sixième place. Toutes les équipes qui sont devant nous sont plus fortes et sont constituées de joueuses pour la plupart professionnelles, comme les championnes du monde espagnoles, un pays où le padel est une religion."

Marie Maligo se dit satisfaite aussi de son propre parcours. "Je perds des rencontres face à des filles qui sont dans le top 60 mondial. Pour le reste, j’ai gagné les matchs que je devais gagner."

Ce jeudi, Marie entrera en lice à Nivelles lors des championnats AFP. "Il y aura aussi les masters en décembre en ensuite, il faudra penser à la saison prochaine."

À Kain la saison prochaine

Une saison à nouveau importante pour la Tournaisienne, qui se prépare à relever un nouveau challenge dans la discipline. 2022 se déclinera pour elle à Kain. Elle quitte donc les Peupliers.

"Mais certainement pas en mauvais termes, bien au contraire. Simplement, il y a un projet de trois terrains semi-couverts sur Kain avec la création d’une école de padel. Je donne déjà cours là le mercredi et j’espère pouvoir gérer la future école de padel."