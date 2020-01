Occupé à préparer, déjà, la saison 2020-2021, le comité du Péruwelz FC a annoncé la prolongation de son T1, Jonathan Krys, ainsi que de plusieurs joueurs.

Parmi eux, Sébastien Montuelle. Le gardien de but, à 41 ans, reste un des meilleurs portiers de la P1. Passé entre autres par Mouscron et les Francs Borains, le Français est notamment connu pour ses réflexes, son jeu au pied et sa lecture des penalties. Bon pied bon oeil, il sera donc toujours à Péruwelz la saison prochaine.