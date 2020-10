"Nous avons reçu un courrier de la bourgmestre de Frasnes nous signalant qu’elle devait interdire la tenue du cross au vu de l’évolution alarmante de la pandémie liée au Covid19", souligne Pascal. " C’est un peu dommage dans la mesure où nous avions déjà 182 préinscrits, dont 120 représentants néerlandophones, alors que les gros clubs français devaient seulement s’inscrire. Nous avions prévu les mesures sanitaires nécessaires pour protéger les athlètes, en sachant qu’au niveau du cross, il s’agit de petites bulles. Il n’y aurait jamais eu 500 personnes en même temps lors des différents départs. Maintenant, nous comprenons aussi la situation actuelle. Nous allons attendre les décisions prises par le prochain comité de concertation vendredi concernant notamment le sport avant de voir où nous allons. Mais pour l’instant, nous avons décidé de laisser les inscriptions comme elles sont. Nous allons tenter de trouver une date, si c’est possible bien entendu, début 2021, en conservant la même formule que celle qui était prévue le 7 novembre, avec un jogging le matin et l’après-midi le cross sur plusieurs distances pour petits et grands, dont le championnat de Belgique travailliste."



L'Athletic-Club de Saint-Sauveur, rappelons-le, fête son 53e anniversaire cette année. Son président fondateur, Robert Biebuyck, est toujours en fonction.



Dans le cadre de l'organisation de ce 40e cross international, l'inauguration d'une nouvelle plaque sur la stèle du club était programmée.



"La stèle de notre club a été récemment installée à l'entrée du stade. Elle se trouvait dans un entrepôt communal depuis de nombreuses années et avait dû être retirée de son site d'origine à Saint-Sauveur en 2012. C'est notamment pour célébrer son retour sous les yeux du public que nous comptions installer une nouvelle plaque commémorative", précise Pascal Biebuyck.