Avec le passage en code "orange" d’ici quelques jours, et les relâchements qui en découlent, on pensait que le Covid allait enfin nous laisser un peu plus tranquille. Mais le virus s’est rappelé à notre bon souvenir et vient une nouvelle fois perturber une journée de championnat. Effectivement, il s’est invité dans le vestiaire de la Real dans le courant de la semaine dernière. Conclusion, le déplacement à Hamoir n’aura pas lieu. Du moins, pas tout de suite! La procédure de report a été enclenchée et acceptée car Acren est touché par au moins cinq cas. Soit réels, soit contact. Cela nous a été confirmé par Claudre Buydens, le CQ acrenois.

Vendredi, Fabrice Milone nous avait prévenus que deux joueurs étaient en quarantaine depuis quelques jours. Mais malgré cet isolement rapide, le Covid a continué à se propager. Notamment au sein du staff également. Reste à voir si la venue de Stockay dimanche prochain au stade des Camomilles sera possible. Tout dépendra des moments où les nouveaux cas ont été détectés…

Décidément, les Fusionnés connaissent un début de saison bizarre. Il y a d’abord eu cette préparation tronquée par… le Covid et la suspension des championnats. Il y a ensuite eu le départ du capitaine mythique Vinny Mayélé, parti relever un joli défi à Mandel, une belle victoire à Waremme avant une défaite logique mais frustrante face à Solières.

L’occasion de se relancer tout de suite n’aura donc pas lieu. Râlant pour l’ensemble du groupe. Mais peut-être encore un peu plus pour certains gamins qui connaissaient leur première sélection de la saison. On pense notamment à Isen Leleu qui avait de grandes chances d’être titulaire. Mais bon, ce n’est que partie remise! Quant aux quatre suspendus (Obin, Toussaint, Nejda et Duyck), ils purgeront leur match contre Stockay. Si cela se joue.