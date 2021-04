Le football féminin reste une composante importante du club d’Havinnes. C’est ainsi qu’un stage 100 % filles sera proposé aux demoiselles ces 8 et 9 avril sur le site de Rumillies. Il est ouvert aux 10-18 ans.

"En raison des mesures sanitaires à respecter, le stage sera composé de deux groupes de dix filles, explique Sandrine Van Herzeele, coordinatrice de la section féminine d’Havinnes et responsable du stage. Dans chaque groupe d’âge, on retrouvera des joueuses qui évoluent chez nous. Il y aura aussi des filles de l’extérieur et peut-être même des personnes qui ne sont pas encore affiliées. Le stage reste l’occasion d’effectuer du recrutement. Il est déjà arrivé que des filles viennent faire le stage et qu’elles signent ensuite ici. C’est toujours une belle vitrine mise sur le travail de formation."

La section Havinnes Femina n’est certainement pas au repos malgré l’arrêt prématuré de la saison. Ainsi, des séances sont dispensées aux plus jeunes chaque semaine.

"Dès que l’autorisation a été donnée de reprendre les entraînements, il y a eu un gros engouement. Les filles étaient vraiment demandeuses, assure Sandrine. Il y a donc des séances pour nos U12 et également pour les joueuses de 14 à 18 ans qui elles aussi sont autorisées à s’entraîner."

Pour le reste, Havinnes comptera trois équipes féminines au moment d’aborder la prochaine saison. "L’équipe A évoluera en D2 nationale pour la troisième saison, précise Sandrine Van Herzeele. Le championnat s’est vite arrêté. C’est dommage dans la mesure où nous avions bien débuté, avec un 4 sur 6, tandis que nous avions aussi connu deux fois la défaite. Mais ce début de saison était vraiment encourageant. La période des transferts ne bat pas encore son plein mais le groupe ne devrait pas être trop chamboulé."

L’équipe B, elle, poursuivra son parcours en P2. "Elle a été créée comme antichambre de l’équipe A et a de plus en plus d’allure. Elle jouera sa 3e saison en P2, confie Sandrine. À la base, c’était plus un test et une volonté de miser sur la formation. Ces jeunes filles ont de l’ambition. Enfin, notre équipe actuelle U12 évoluera en U13 la saison prochaine avec l’objectif à moyen terme d’amener ces joueuses en Premières."

Si vous désirez effectuer un test, il ne faut pas hésiter à contacter la section. Il reste encore une ou deux places pour le stage. Infos auprès de Sandrine au 0474/69.55.45.