Plusieurs joueurs ont déjà marqué leur accord pour poursuivre l'aventure au stade Jean Huart. Romain Carbonnelle, Loïc Delval, Pierre Urbain, Olivier Huyzentruyt, Nicolas Huyghebaert, Jules Hourdeau, Julien Daxhelet, Quentin Beukenne, Luca Ciot, Sébastien Abrassart, Romain Delaby, Sofiane Damou, Adrien Detemmerman, Enzo Leconte, Yannis Derbal, Nicolas Bariseau et Stéphane Masquelet vont rempiler.



"Nos deux entraîneurs, Gwen Rustin pour la P1 et Steve Artisien pour la P3, ont déjà marqué leur accord pour poursuivre leur mission la saison prochaine, confirme le directeur sportif, Fabian Vervoort. Nous étions contents du début de saison de nos deux équipes et notre priorité était donc de reconduire nos entraîneurs et de déjà lancer les prolongations de plusieurs joueurs afin de conserver la stabilité et l'équilibre des deux équipes qui n'ont pas eu l'occasion d'aller au bout des objectifs cette saison à cause de l'épidémie. D'autres prolongations suivront cet hiver. Nous allons aussi essayer d'encore renforcer les deux équipes."

Après Frédéric Debaisieux à Molenbaix, c’est Gwen Rustin qui prolonge l’aventure au Pays Blanc avec l’ambition de continuer à jouer le rôle du trouble-fête en P1.