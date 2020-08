Romain Delaby s’est exprimé sur le site du Pays Blanc. « J'ai fait la préparation avec mon fils, qui évolue dans les catégories d'âge à Lambersart et j'ai repris goût. La flamme s'est ravivée. »



Romain, 40 ans, s'est donc mis à la recherche d'un nouveau défi. Son choix s'est porté sur le Pays Blanc pour plusieurs raisons.

"D'abord, je vis désormais à Gaurain et je ne voulais plus parcourir trop de kilomètres. Je voulais aussi retrouver un niveau correct. Et puis, le projet antoinien m'a tout de suite plu. Enfin, les infrastructures ont terminé de me convaincre. Quel club de provinciales peut se targuer d'avoir des infrastructures pareilles? Ma priorité est d'abord de retrouver la forme. Mais je veux bien sûr apporter mon expérience à cette jeune équipe joueuse. L'objectif sera de se sauver le plus rapidement possible avant d'envisager mieux."

indique-t-on au niveau du club.