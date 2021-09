Dubois (30 ans), Romont (36), Hospied (32), Eeckhaut (35) et Leleux (35) côté local, Jean-Philippe (35), Wattier (34), Fassin (32), Garcia Rendon (30) et Leclercq (34) côté visiteur, les vieux briscards avaient manifestement la part belle en ce dernier dimanche d’été mais pour quelques-uns d’entre eux, il ne fut pas possible d’aller au bout d’une rencontre de facture assez moyenne, reconnaissons-le.

Peu importe, Jean-Christophe Dessilly, le mentor de l’USGTH, se satisfaisait amplement de ce succès étriqué : “Nous nous attendions à un match compliqué, face à un adversaire qui avait montré de belles dispositions contre Binche ou encore à Namur. (...)