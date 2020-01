L'athlète de bientôt 18 ans, première année chez les juniors, s'est imposée sur 60 et 200 m



Perrine Cossez (Rusta) est devenue ce week-end double championne LBFA juniore sur 60 et 200 m. Elle a signé 7.72 sur 60 m (record personnel à 7.70) et 24.98 sur 200 m (record à 24.80).



"J’ai été agréablement surprise de mon chrono sur 200 m. En revanche, j’aurais aimé descendre sous les 7.70 sur 60 m. J’en suis à ma première année chez les juniores. Je viserai un podium lors des championnats de Belgique le 29 février", souligne Perrine, qui fêtera ses 18 ans en m a .



Affiliée à Gaurain, Perrine l’est aussi en France (Artois Athlétisme). "Je vais d’ailleurs disputer le week-end prochain les régionaux en France en espérant me qualifier pour les championnats de France à Miramas."

Si le chemin vers la gloire est encore long, Perrine Cossez conserve toujours le même objectif dans un coin de sa tête. "Oui, participer aux JO à Paris en 2024. Je vais tout faire pour y arriver, même si je sais qu’il reste encore beaucoup de travail à fournir", précise la citoyenne de Leuze, étudiante en agent d’éducation à Irchonwelz. Après avoir aussi évolué sur les haies et à la longueur, Perrine se concentre à présent sur 60, 100 et 200 m. G.Dx