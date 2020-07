Déguisés pour l’occasion, ils ont été pris en charge par les "anciens" de la maison comme Thibaut Guelton et Maxence Andry avec au programme le ventre-glisse et l’estafette ou encore le jeu où chacun devait tourner une bonne dizaine de fois sur soi-même en tenant un bâton avant de tenter d’aller planter un but au T1 Jonathan Krys, ce qui a donné lieu à quelques scènes d’anthologie.



"Le groupe vit vraiment bien. Ce sont de bons gars et l’ambiance est excellente depuis le début de la préparation", note Jonathan, qui espère que ces bonnes dispositions se traduiront aussi par des performances de haut vol en compétition.

© Devaux



© Devaux



© Devaux



Une séance de bizutage sympa, voilà ce qui attendait les nouveaux joueurs du Péruwelz FC (P1) en guise d’entraînement ce week-end alors que la reprise officielle avait déjà sonné depuis le 13 juillet.