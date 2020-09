Le PFC indique dans un communiqué qu’un de ses joueurs de P1 a été testé positif au Covid-19 ce lundi.

« Suite à cette annonce, le comité du PFC a obligé l’ensemble des joueurs (et staffs) de nos deux équipes Premières à se tester dès aujourd'hui et demain. Les résultats tomberont rapidement, indique le club. Nous avons directement pris les devants et souhaité ne prendre aucun risque. La santé de nos effectifs passe avant le football. Afin d'être entièrement transparents et par respect pour nos adversaires, nous avons décidé de communiquer au secrétariat provincial que l'un de nos joueurs était positif au COVID. Nous attendons la confirmation officielle émanant de la fédération, mais la rencontre programmée ce dimanche à Ransart sera remise à une date ultérieure. Pour la rencontre de notre équipe B, actuellement elle est maintenue, nous en saurons plus dans les prochaines heures. »