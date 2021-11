Ce derby entre Péruwelz et Molenbaix programmé ce dimanche à 14 h 30 sera aussi celui des jeunes gardiens. Si la présence de Dorian Carnoy entre les perches molenbaisiennes est désormais monnaie courante et ne surprend personne, celle de Maxim Vandendooren dans le but péruwelzien sera inédite en P1 puisque l’intéressé évolue d’habitude avec la P2. Mais la suspension de Sébastien Montuelle suite à son mauvais geste face à Soignies a redistribué les cartes et donne à Maxim la chance de s’exprimer au sein de l’élite hennuyère, tandis que c’est le tout jeune Bocquillon qui évoluera avec Péruwelz B contre Enghien.

Maxim Vandendooren reste serein. "Je ne me mets aucune pression et je compte bien saisir ma chance pour défendre les couleurs du club, assure-t-il. (...)