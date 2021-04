Il visait une qualification olympique pour son premier marathon ! Aux Pays-Bas, sur le circuit de l’aéroport de Twente, à proximité des avions, Pierre Denays n’a pas décroché la lune mais il a failli atteindre les étoiles. Avec un chrono de 2h15.59, le Tournaisien était ravi à l’issue de ce marathon NN Mission dominé par le Kenyan Kipchoge.

Le ticket olympique, pour lequel la barre était fixée à 2h11.30, n’est pas là mais pour Pierre, l’essentiel est sans doute ailleurs.

"J’ai tenu le rythme le plus longtemps possible, dans un groupe parti sur les bases de 2h11, dit-il. Je n’ai aucun regret, au contraire. Je suis vraiment très content de ma performance. Au semi, nous sommes passés en 1h05.30 et à ce moment, mes sensations respiratoires étaient très bonnes, peut-être même meilleures que celles d’autres concurrents."