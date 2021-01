Il y a un an quasi jour pour jour, Pierre Denays débutait de la meilleure des manières son année 2020 en pulvérisant à Valence son record sur 10 kilomètres, passant de 29.54 à 29.19. Un heureux présage de 35 secondes qui laissait entrevoir une grande saison. Mais la crise sanitaire est ensuite passée par là. Néanmoins, Pierre Denays est toujours à la recherche de défis. Aujourd’hui, dans un coin de sa tête, le Tournaisien a des envies de Jeux Olympiques… sur marathon. Une distance sur laquelle il ne s’est pourtant jamais testé ! Entretien.

Pierre, comment avez-vous meublé cette année 2020 ?

"Un mois après mon record sur 10 km, j’ai enchaîné à Barcelone en améliorant mon chrono sur semi en 1h03.54, ce qui équivaut à 29 minutes sur 10 km et à 2h13 sur marathon. Ça m’a donné envie de poursuivre sur une plus longue distance et de tenter un marathon. Vers avril-mai, j’étais vraiment en super forme, mais les compétitions ont été stoppées. J’ai ensuite eu une inflammation qui m’a écarté pendant trois semaines. J’ai levé le pied. Mais en juillet, j’ai encore signé 14.15 sur 5 000 m, à 7 secondes de mon record. Par contre, lors du National sur 5000, je n’étais pas au top."

Avez-vous disputé un marathon ?