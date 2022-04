À 17 ans seulement, Véronique Zang Bikoula possède déjà un fameux vécu footballistique. La citoyenne de Leuze connaît sur le bout des doigts la route vers la capitale. Et pour cause. C’est à Anderlecht que l’attaquante évolue. Et depuis le début de saison, elle y collectionne les buts. Pas moins de 39 au total, toutes compétitions confondues.

Dimanche, la joueuse d’origine camerounaise en a encore planté deux lors du succès en coupe du Brabant d’Anderlecht C face au White Star. Véronique et ses équipières ont par la même occasion réalisé le doublé puisqu’elles ont dominé aussi le championnat.

Contactée après cette finale remportée de haute lutte (3-4), Véronique prenait le temps de souffler un peu, car l’enchaînement des rencontres met les organismes et donc le sien à rude épreuve.

", indique Véronique, scolarisée en dernière secondaire à Saint-Pierre à Leuze. (...)