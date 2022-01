Depuis mars… 2020, Jimmy Minet court tous les jours. Un défi qu’il pensait relever pendant un an à la base mais qu’il a prolongé. Rien que pour l’année 2021, Jimmy aura parcouru 7103,6 km, soit une moyenne quotidienne hallucinante de 19,462 km ! Au fur et à mesure que les mois défilaient, il s’est rendu compte qu’il dépasserait allègrement les 6.000 bornes.

"Je me suis alors fixé un autre objectif : atteindre les 7.000 km pour le 31 décembre. J’y suis parvenu le 27 décembre, mais ça a été chaud ! En juillet, j’étais en retard sur mes prévisions et j’ai donc dû en remettre une couche. Au final, ça aura surtout été une bataille mentale. Si un jour vous ne faites que 10 km, vous devez en courir 30 le lendemain pour rester dans la moyenne. J’avais toujours cette échéance dans un coin de ma tête. En plus, j’ai eu de petits bobos. J’ai couru blessé pendant plusieurs semaines."